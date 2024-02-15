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Лукашенко поддерживает строительство железнодорожной ВСМ до Минска

Путин: Лукашенко выступает за строительство железнодорожной ВСМ до Минска

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Константин Завражин/РИА Новости

Белорусский лидер Александр Лукашенко выступает за строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Что касается Минска, то с президентом Белоруссии, Александром Григорьевичем Лукашенко, мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом является лишь началом для реализации подобного рода проектов. Он добавил, что в перспективе такое сообщение может быть реализовано в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера.

До этого Путин заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения. Российский лидер подчеркнул, что речь о принципиально другом уровне технологий и транспортных услуг, современных рабочих местах и передовых компетенциях.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов.

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