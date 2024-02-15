Лукашенко поддерживает строительство железнодорожной ВСМ до Минска

Белорусский лидер Александр Лукашенко выступает за строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Что касается Минска, то с президентом Белоруссии, Александром Григорьевичем Лукашенко, мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом является лишь началом для реализации подобного рода проектов. Он добавил, что в перспективе такое сообщение может быть реализовано в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера.

До этого Путин заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения. Российский лидер подчеркнул, что речь о принципиально другом уровне технологий и транспортных услуг, современных рабочих местах и передовых компетенциях.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов.