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На Урале убрали баннер с порноактрисой в образе Снегурочки

Под Челябинском убрали баннер с американской порноактрисой в образе Снегурочки

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МедиаЛайм • Агаповка/VK

В Агаповском районе Челябинской области демонтировали скандальный баннер со Снегурочкой, который власти переделывали несколько раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Баннер установили в преддверии зимней спартакиады «Уральская метелица». Один из местных жителей узнал в образе сказочного персонажа известную порноактрису Сашу Грей, после чего баннер заменили. По словам главы Агаповки Натальи Митрохиной, дизайн баннера и лицо Снегурочки были согласованы с районными властями.

По данным Telegram-канала «Baza» актрису из откровенных фильмов якобы сменила украинская модель Валерия Гайдукевич. После второго «прокола» администрация решила убрать баннер.

Ранее Саша Грей прокомментировала фото в образе российского военкома.

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