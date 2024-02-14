На Урале убрали баннер с порноактрисой в образе Снегурочки

В Агаповском районе Челябинской области демонтировали скандальный баннер со Снегурочкой, который власти переделывали несколько раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Баннер установили в преддверии зимней спартакиады «Уральская метелица». Один из местных жителей узнал в образе сказочного персонажа известную порноактрису Сашу Грей, после чего баннер заменили. По словам главы Агаповки Натальи Митрохиной, дизайн баннера и лицо Снегурочки были согласованы с районными властями.

По данным Telegram-канала «Baza» актрису из откровенных фильмов якобы сменила украинская модель Валерия Гайдукевич. После второго «прокола» администрация решила убрать баннер.

Ранее Саша Грей прокомментировала фото в образе российского военкома.