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Умерла искусствовед, завещавшая Путину коллекцию картин

Искусствовед Молева, завещавшая Путину картины на $2 млрд, ушла из жизни

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Depositphotos

Российский искусствовед и писательница Нина Молева ушла из жизни в возрасте 98 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ, передает РИА Новости.

В заявлении ведомства уточняется, что член Союза художников и Союза писателей умерла 11 февраля.

Нина Молева родилась 5 декабря 1925 года в Москве. При жизни искусствовед написала более 120 книг, посвященных творчеству русских живописцев. В том числе ей принадлежат работы о творцах Иване Никитине, Дмитрии Левицком, Павле Чистякове и Константине Коровине.

При этом после смерти своего супруга — художника-авангардиста Элия Белютина — Нина Молева получила права на коллекцию картин старых мастеров. Она унаследовала около 200 работ, общая стоимость которых составляет $2 млрд.

Впоследствии искусствовед по завещанию передала полную коллекцию действующему президенту РФ Владимиру Путину. Данное решение она приняла в апреле 2013 года и выбрала для этого главу государства, так как он является юридическим представителем всей страны.

Ранее заслуженный артист РФ Юрий Ларин ушел из жизни.

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