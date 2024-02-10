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Большинство россиян считают, что готовы проголосовать за Путина уже сейчас

ВЦИОМ: о готовности проголосовать за Путина на выборах заявили 75% россиян

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Большинство (75%) электорально активных россиян заявили о готовности проголосовать за главу государства Владимира Путина, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также ВЦИОМ представил данные о декларируемой явке на предстоящих выборах и электоральные рейтинги кандидатов в президенты.

Всероссийский телефонный опрос среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет показал, что уровень информированности россиян о предстоящих выборах составляет 85%. Отмечается, что 81% респондентов верно назвали месяц и год/время года и год их проведения. При этом только 4% смогли назвать только год.

По данным ВЦИОМ, декларируемая явка на предстоящих выборах на начало февраля 2024 года составляет 76%. О точной готовности принять участие в выборах заявили 62% опрошенных. Также 14% ответили, что скорее примут.

Согласно опросу, электоральные показатели Владимира Путина составили 75%. В свою очередь, за Владислава Даванкова (партия «Новые люди») готовы голосовать 5% респондентов, за Николая Харитонова (КПРФ) – 4%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 4%.

Отмечается, что данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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