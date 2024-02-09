Политолог назвал главную ценность интервью Путина Карлсону

Особая ценность интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в том, что его в полной мере услышали на Западе. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Владимир Корнилов. Он отметил, что ранее позиция российского лидера неоднократно публиковалась в иностранной прессе, но была «подретуширована».

«При этом очевидно, что заблокировать видео уже не получится. Как минимум сейчас в этом нет никакого смысла, учитывая, как оно разлетелось по сети. Другое дело, что власти США попытаются нивелировать создавшийся эффект. Ведь Россия в буквальном смысле пробила брешь в информационной завесе, созданной Западом», — подчеркнул политолог.

Теперь любой гражданин на Западе может детально ознакомиться с точкой зрения Москвы, добавил эксперт.

Такер Карлсон в ночь на 9 февраля опубликовал двухчасовое интервью с Владимиром Путиным. Для этой беседы журналист специально прилетал в Москву. Он говорил, что американцы «не имеют представления» о том, что происходит на Украине. Что Путин сказал Карлсону? «Газета.Ru» собрала основные цитаты и тезисы.

Ранее французский политик раскрыл, чем обернулось интервью Путина для Запада.