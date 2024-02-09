Папа Римский смотрел интервью Путина Карлсону

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа Римский Франциск смотрел интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и поддержал президента РФ в желании начать переговоры с Западом без всяких условий. Об этом сообщает ТАСС.

«Папа Франциск смотрел интервью, он приветствует позицию Владимира Путина о готовности к переговорам и понимает всю обеспокоенность российского лидера в связи с безопасностью страны», — сообщил Севастьянов.

По его словам, Понтифик призвал страны Запада прислушаться к Путину, поскольку к достижению результатов можно прийти только через стол переговоров.

До этого политолог Евгений Минченко заявил, что интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не вызовет особого эффекта до выборов президента США. Каких-то изменений ждать раньше выборов в США не стоит, добавил Минченко. О чем-то договариваться Москва и Вашингтон смогут, если к власти вернется экс-президент Штатов Дональд Трамп, считает он.

Ранее в Кремле рассказали, по каким источникам Путин изучает историю.