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Стало известно, с чего началось интервью Путина Карлсону

Первый вопрос Карлсона в интервью с Путиным касался возможного удара по РФ

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tuckercarlson.com

Американский журналист Такер Карлсон начал интервью с президентом России Владимиром Путиным с вопроса о неожиданном ударе Америки по РФ. Запись доступна сайте журналиста.

«Дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России, я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор?» — ответил Путин.

В свою очередь, Карлсон подтвердил, что разговор будет серьезным, а Путин предложил дать собеседнику небольшую историческую справку.

Такер Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее журналист Карлсон показал первое фото с интервью Путина.

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