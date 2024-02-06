В Турции мужчина и женщина устроили стрельбу перед зданием суда

В Стамбуле мужчина и женщина напали на людей перед зданием суда Чаглаяна. Об этом сообщили на телеканале CNN Turk.

По данным журналистов, пара смогла ранить из огнестрельного оружия шестерых человек, в том числе троих полицейских. Однако нападавших удалось ликвидировать.

Раненых доставили в больницу на машине скорой помощи, отметили корреспонденты.

Канал пояснил, что пока входы и выходы в здание суда закрыты, главный прокурор Стамбула Шабан Йылмаз и заместители генерального прокурора проводят расследование на месте происшествия.

Министр внутренних дел Али Ерликая прокомментировал случившееся. По его словам, полицейские уже установили, что стрелявшими оказались члены террористической организации «Революционная народно-освободительная партия-фронт».

До этого вооруженный пистолетом мужчина захватил в заложники водителя грузовика около автотрассы в 100 км от Стамбула и потребовал встречи с главой МВД Турции Ерликая.

Ранее в Турции задержали одного из главарей российской ОПГ Шамиля Амирова.