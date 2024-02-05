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В Татарстане предложили поощрять врачей, отговоривших женщин от аборта

В Татарстане предложили премировать медработников, отговоривших женщин от аборта

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Shutterstock

Премию для медицинских работников, способствовавших отказу женщины от аборта, стоит одобрить на федеральном уровне. Об этом заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

«Считаю целесообразным на федеральном уровне ввести Вифлеемский сертификат – премию для медицинских работников, участвующих в поддержке беременных женщин, которые решили сохранить беременность», — сказал он.

Она подчеркнула, что выплаты должны производиться при каждом случае изменения выбора в пользу рождения ребенка. Волынец добавила, что подобное решение повысит мотивацию для медработников сохранять жизнь нерожденных детей.

До этого подобную инициативу поддержал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Он уверен, что выплата премий медработникам, сумевшим отговорить женщин от аборта, может стать хорошей мерой по увеличению рождаемости.

Ранее врачей Псковской области предложили поощрять за отказ беременных от аборта.

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