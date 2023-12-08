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Врачей Псковской области предложили поощрять за отказ беременных от аборта

В Псковской области предложили награждать врачей, отговоривших женщину от аборта

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Сергей Венявский/РИА Новости

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес в областное собрание депутатов несколько предложений, направленных на улучшение демографии в регионе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Ведерников отметил, что число абортов в Псковской области постепенно снижается: если в 2020 году их было 2,7 тысячи, то в 2022-м уже 1,5 тысячи. Тем не менее, учитывая «непростую демографию региона», он предложил областным депутатам рассмотреть несколько его инициатив, принятие которых смогут изменить ситуацию.

Глава региона предлагает принять региональный закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности, добавить новые меры поддержки для малообеспеченных беременных и кормящих женщин (1 тыс. и 1,5 тыс. рублей ежемесячно). Речь зашла также о поощрении медперсонала.

«Внедрить систему поощрения для медработников, которые убедили женщину отказаться от прерывания беременности», — добавил Ведерников.

По данным источника РИА Новости, законопроект о запрете абортов в частных клиниках планируют внести на рассмотрение в Госдуму уже в весеннюю сессию. В документе также предлагается сократить срок, при котором возможно прерывание беременности.

Ранее россиян опросили на тему, стоит ли полностью запретить аборты в стране.

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