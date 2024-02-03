Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Сахалине возобновили движение по трассе к аэропорту Шахтерск

Участок дороги к аэропорту Шахтерск на Сахалине открыли для движения

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Участок дороги »Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск» открыли на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал агентства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области.

«Ограничение снято», — говорится в сообщении.

Движение всех видов транспорта по участку дороги «Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск» было закрыто 2 февраля из-за ограниченной видимости.

До этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин говорил, что в ближайшие дни на Дальнем Востоке и островных территориях России прогнозируются сложные погодные условия.

Это связано с циклонами, которые постепенно будут передвигаться из одного региона в другой.

По его словам, самое сильное волнение ожидается в Татарском проливе, поэтому в акватории Охотского моря высота волн до 4-5 метров при прохождении. Штормовая погода также будет наблюдаться в Мурманской области.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами