На Сахалине возобновили движение по трассе к аэропорту Шахтерск

Участок дороги »Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск» открыли на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал агентства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области.

«Ограничение снято», — говорится в сообщении.

Движение всех видов транспорта по участку дороги «Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск» было закрыто 2 февраля из-за ограниченной видимости.

До этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин говорил, что в ближайшие дни на Дальнем Востоке и островных территориях России прогнозируются сложные погодные условия.

Это связано с циклонами, которые постепенно будут передвигаться из одного региона в другой.

По его словам, самое сильное волнение ожидается в Татарском проливе, поэтому в акватории Охотского моря высота волн до 4-5 метров при прохождении. Штормовая погода также будет наблюдаться в Мурманской области.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.