Путин примет участие в открытии новых онкоцентров на территории РФ

Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии онкологических центров на территории страны. Об этом сообщил представитель главы государства Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что российский лидер откроет специализированные медицинские учреждения по видеоконференцсвязи (ВКС). Торжественное мероприятие состоится 2 февраля.

«Будет совещание по программе онкологических центров. И в режиме видеоконференции несколько центров будут открыты по стране», — рассказал пресс-секретарь Кремля.

Песков добавил, что речь идет о медицинских учреждения сразу в нескольких регионах страны.

В ноябре 2023 года Владимир Путин посетил Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева. Медицинское учреждение расположено в Москве.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе визита президент пообщался с маленькими пациентами и сделал памятную фотографию с ними. При этом во время фотографирования глава государства опустился на одно колено, чтобы кадр получился более удачным.

До этого российский лидер вручил государственную премию главному онкологу Москвы, директору столичного клинического научного центра имени А. С. Логинова Игорю Хатькову. Профессор получил награду в области науки и технологий за внедрение в практику методов комплексного лечения пациентов с опухолями в органах брюшной полости.

Ранее Путин оценил развитие медицины в РФ.