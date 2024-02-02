Освобожденная из плена ХАМАС россиянка попросила Путина спасти остальных заложников

Освобожденная из плена ХАМАС гражданка России Елена Труфанова попросила российские власти помочь с освобождением остающихся в секторе Газа заложников. Об этом сообщает ТАСС.

30 ноября радикальное палестинское движение ХАМАС заявило об освобождении двух заложниц с гражданством РФ — Елены Труфановой и ее матери Ирины Татти «в ответ на усилия президента России» Владимира Путина.

Труфанова сейчас находится в Москве. Она поблагодарила правительство России и лично президента Путина за освобождение. Также женщина выразила сожаление в связи с тем, что в руках боевиков до сих остаются множество человек, в том числе ее единственный сын, россиянин Александр Труфанов.

«Я очень прошу российское правительство и лично Владимира Владимировича Путина продолжать прилагать все усилия для его освобождения», — сказала Елена Труфанова.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция по возвращению заложников и полное уничтожение ХАМАС.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.