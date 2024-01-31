Россиянам объяснили, что изменит закон о компенсации за задержку зарплаты

Президент России Владимир Путин накануне подписал закон о компенсации за задержку заработной платы. Это не новая инициатива, так как речь идет о уже существующем законе, но теперь уточняются все детали, пояснила эксперт по трудовому праву Ольга Петрова. Президент еще раз обратил внимание работодателей на необходимость такой меры, заявила она в беседе с телеканалом «360».

«Путин на этом акцентировал внимание — не забывайте это делать. Потому что некоторые работодатели считают: «выплатил, и скажи спасибо». Поэтому он требует от работодателей неукоснительного выполнения Трудового кодекса, который защищает работников от любых нарушений сроков», — считает Петрова.

Компенсация за несвоевременную выдачу зарплаты рассчитывается по формуле не ниже 1/150 от действующей в данный момент ключевой ставки Центробанка, объяснила специалист.

При этом в целом Петрова считает Трудовой кодекс России лучшим в мире, подчеркивая, что в нем нет никаких проблем, требующих решения.

«У нас очень сильный Трудовой кодекс по сравнению с мировыми стандартами. Нет круче кодекса Российской Федерации», — заявила она.

Напомним, подписанный Путиным закон обязывает работодателя с процентами выплачивать задержанные зарплату, отпускные и выходное пособие.

Аналитики ранее подсчитали, сколько зарплат нужно россиянину, чтобы купить квартиру.