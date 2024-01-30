Пользователи сообщают о сбоях в работе российских сайтов

Сайты доменной зоны ru в России работают с перебоями, сообщают пользователи. Это следует из данных сервиса Downradar, передает РИА Новости.

Отмечается, что сбой начался около 19:30 по московскому времени. При этом жалобы поступают от жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области и Татарстана.

До этого стало известно, что крупнейшие операторы России сотовой связи сообщили о масштабном сбое.

Также сообщалось, что приложение портала «Госуслуги» перестало открываться на смартфонах с операционной системой iOS. При запуске приложения на iOS появляется сообщение об ошибке сервера или технических работах. Как передает ТАСС, на смартфонах с Android приложение работает, однако временами также появляется сообщение «Проводятся технические работы. Попробуйте зайти позже». Сайт «Госуслуги» на момент написания новости работает корректно.

Ранее украинский Монобанк перестал проводить транзакции.