Путин рассказал о пользе нового комплекса РФ в Антарктиде

Новый зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде станет открытой площадкой для ученых из разных стран, а также упрочит научные связи России и Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Новый комплекс РФ в Антарктиде станет открытой площадкой для ученых разных стран, укрепит научные программы союзного государства», – сказал Путин.

28 января Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко приняли участие в запуске зимовочного комплекса станции «Восток» в режиме онлайн. На связь с главами государств вышли начальник Российской антарктической экспедиции Павел Лунев, начальник станции «Восток» Захар Акулов и другие специалисты.

В конце прошлого года глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что российская антарктическая научная станция «Восток» заработает на полную мощность в начале 2025 года.

Ранее ученые зафиксировали резкое таяние крупного ледника в Антарктиде.