Директора института РАН уволили после слов о связи между грехами и болезнями

В Институте общей генетики имени Н. И. Вавилова Российской академии наук (ИОГен РАН) был снят с должности директор Александр Кудрявцев. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки РФ.

В пресс-службе заявили, что с 24 января исполняющим обязанности руководителя института назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. Его кандидатура была согласована с РАН.

Как указал ТАСС, Кудрявцев попал в центр внимания общественности после выступления на III научно-богословской конференции «Бог — человек — мир», проходившей 14-15 марта 2023 года. В его докладе утверждалось, что причиной многих генетических болезней человека являются грехи, в том числе первородный грех.

Решение о расторжении трудового договора с Кудрявцевым было принято Минобрнауки 23 января и согласовано с РАН, добавили в пресс-службе ведомства.

До этого президент России Владимир Путин своим указом включил главу РАН Геннадия Красникова в состав Совета безопасности РФ.

Ранее Дмитрий Медведев назвал «грехи России».