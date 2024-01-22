Доклад по расследованию преступлений Киева против детей представят президенту Владимиру Путину в конце феврале. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, пишет РИА Новости.

По ее словам, комиссия по расследованию преступлений киевского режима против детей прорабатывает вопросы вербовки детей киевскими властями, целенаправленного уничтожения гражданского населения, механизмов воздействия на детей, отправки в страны Европы, а также применения запрещенного оружия. Помимо этого рассматриваются другие важные вопросы.

Сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Инна Святенко отметила, что в феврале предоставят промежуточный доклад, а итоговый будет готов к лету.

До этого глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что совет собрал уже 8123 эпизода преступлений киевского режима против мирных жителей.

В конце августа Анна Кузнецова заявила, что Украина занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что Украина использует террористические методы «Исламского государства» (организация запрещена в России). Он отмечал, что украинское руководство не только радуется терактам, но и проводит политику против канонической православной церкви.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.