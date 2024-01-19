Опрошенные россияне рассказали, как относятся к Ленину

Почти каждый второй опрошенный россиянин положительно относится к Владимиру Ленину. Об этом сообщили исследователи ВЦИОМ, которые провели опрос.

Исследование провели 30 декабря 2023 года и 17 января 2024 года. Эксперты опросили 1600 россиян старше 18 лет через телефонное интервью.

Выяснилось, что чуть больше трети считает, что работа Ленина принесла для России больше пользы. При этом еще 30% считают, что пользы и вреда он принес для страны поровну. А каждый пятый респондент (19%) увидел в его деятельности больше вреда.

Почти половина опрошенных россиян (47%) ответили, что положительно относятся к политику, 15% — отрицательно, а 30% он оказался безразличен. При этом личность Ленина скорее оставляла равнодушными именно молодых россиян 18-24 лет — 45% опрошенных в этой группе ответили, что безразличны к нему.

До этого Фонд общественного мнения (ФОМ) опубликовал результаты опроса, где россияне рассказали о своем отношении к Владимиру Путину. Выяснилось, что действующему президенту РФ доверяют 79% опрошенных граждан.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу портрет Ленина за 5 млн рублей.