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Путин дал гражданство РФ польскому фермеру

Путин дал гражданство РФ польскому фермеру, живущему в Калининградской области

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Максим Блинов/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ польскому фермеру Роману Романовски, который живет и работает в Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Романовски Роман, родившийся 10 апреля 1965 г. в Польше», — следует из сообщения.

Отмечается, что новоиспеченный российский гражданин является учредителем компании «Романовски агро», специализирующейся на выращивании зерна в Калининградской области.

Ранее Путин подписал указ согласно которому канадский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. В июле 2023 года североамериканец выразил желание принять гражданство РФ и написал письмо Путину. Его соглашение с петербургским клубом рассчитано до 30 апреля 2025 года. В текущем сезоне в 14 матчах КХЛ Лайпсик набрал четыре (2+2) очка.

Кроме этого, Путин предоставил американскому боксеру Кевину Джонсону российское гражданство. Еще в марте 2023 года Джонсон обращался к Путину с просьбой получить гражданство РФ. Боксеру 44 года, на профессиональном ринге он выступал 60 раз и одержал 36 побед (20 нокаутом).

Ранее сообщалось, что Кадыров показал украинского военнопленного, попросившего Путина о российском гражданстве.

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