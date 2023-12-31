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Врач рассказал, как метеозависимым москвичам встречать Новый год

Врач Тяжельников: метеозависимым стоит лечь спать сразу после встречи Нового года

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников порекомендовал метеозависимым москвичам лечь спать сразу после встречи Нового года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, в ночь на 1 января в Москве ожидается резкое похолодание до -13°C, что может отрицательно сказаться на самочувствии.

Врач подчеркнул, что во время резкой смены погоды даже у людей, которые не считают себя метеозависимыми, могут проявиться заторможенность или возбуждение, смена настроения, головокружение и мигрень.

Тяжельников добавил, что из-за сложившейся погоды не стоит засиживаться в гостях, а метеозависимым сразу после встречи Нового года следует сразу лечь спать.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в ночь на 1 января.

Как отметил метеоролог, в новогоднюю ночь на погоду в российской столице будет оказывать влияние тыловая часть циклона. При этом температура воздуха в городе составит от -11°C до -13°C.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.

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