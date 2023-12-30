В Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко

По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с руководителем этого ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим, передает пресс-служба Кремля.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

В результате пострадали 45 человек.

В МЧС сообщили, что в результате обстрела Белгорода возникло десять возгораний. Все очаги удалось потушить.

Ранее Путин заявил, что Запад пересек красные и даже бордовые линии поставками оружия на Украину.