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В Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко

В Кремле сообщили, что в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко

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Depositphotos

По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с руководителем этого ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим, передает пресс-служба Кремля.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

В результате пострадали 45 человек.

В МЧС сообщили, что в результате обстрела Белгорода возникло десять возгораний. Все очаги удалось потушить.

Ранее Путин заявил, что Запад пересек красные и даже бордовые линии поставками оружия на Украину.

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