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В Татарстане назвали причины рекордного обмеления Волги

Минэкологии Татарстана: к обмелению Волги могла привести ошибка Росгидромета

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Глава минэкологии Татарстана Александр Шадриков заявил, что ошибка Росгидромета могла привести к рекордному обмелению Волги. Об этом сообщает газета «Вечерняя Казань».

«Росгидромет немного ошибся: сказал, из Камы вода пойдет. И когда спускали воду, мы были против этого решения, потому что моделировали Каму. В этом году снега в горах на Урале было мало. Даже Свияга не вышла из берегов, а она показатель: если она не вышла из берегов, мы не получим боковые притоки. Растаявший снег просто ушел в грунт, поскольку земля была сухая», — сказал министр.

По его словам, этого Росгидромет не спрогнозировал.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что проблема обмеления Волги действительно есть. По его словам, правительство страны работает над этим и не бросит вопрос на самотек.

До этого газета «Известия» писала, что жители регионов Поволжья все чаще выражают свое недовольство обмелением Волги. Они сообщают, что там, где раньше была сплошная водная поверхность, появились новые острова, видны крупные валуны, покрытые тиной и ракушками.

Ранее эколог рассказал, что может случиться с Байкалом через 100 лет.

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