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Политологи назвали консолидацию общества вокруг президента главным итогом года

Политологи отметили растущую уверенность россиян в завтрашнем дне

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сплочение российского общества и его консолидация вокруг президента РФ Владимира Путина, успешно проведенные единый день голосования и первые выборы в новых регионах, а также провал попыток Запада ослабить Россию — таковы политические итоги уходящего года, по мнению участников состоявшегося на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» круглого стола, который провели представители Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

По словам директора по стратегическому развитию Всероссиийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Степана Львова, обоснованность выбора именно этих событий подтверждают социологические данные.

Эксперт отметил, что российское общество сегодня испытывает оптимизм и уверенность. Он подчеркнул, что это следствие рациональных процессов.

«В обществе есть уверенность, что мы можем управлять своей жизнью, есть самодостаточность, есть поддержка курса. С марта 2022 года по нынешний день мы видим устойчивый уровень поддержки деятельности президента — 76%. Если говорить о ценностях, которые определяют уровень консолидации, то в первой тройке — крепкая семья, гордость за страну и историческая память, преемственность поколений», — констатировал Степан Львов.

Он также добавил, что за этот год гордости за страну у россиян стало больше.

Модератор дискуссии, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев считает, что консолидация вокруг национального лидера стала фактором, который позволяет формировать любую политическую повестку.

«В течение года показательны высокие рейтинги поддержки президента. Это подъемная сила, которая поднимает рейтинги всех институтов власти. Большинство россиян хотели, чтобы Владимир Путин баллотировался на новый срок, и этот запрос вырос более, чем вдвое за последние годы. Это тоже фактор консолидации», — добавил Алиев.

Политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов заявил, что первые выборы в новых регионах в составе России стали ключевым моментом консолидации.

Эксперты сошлись во мнении, что настроения к концу года у россиян гораздо более позитивные, чем в начале, и точно более позитивные, чем в конце прошлого года.

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