Министр здравоохранения объяснил подъем заболеваемости в России

Подъем распространения различных инфекционных заболеваний в РФ является сезонным. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По словам Мурашко, пик заболеваемости каждый год происходит в одно и то же время.

«Коронавирусная инфекция приобрела определенную сезонность, в этом году циркулирует грипп А, плюс мы видим там еще ряд возбудителей», — сказал он.

По словам министра, необходимо всегда быть готовыми к сезону подъема заболеваемости. Он указал, что одним из элементов такой подготовки является вакцинация против гриппа. Кроме того, подчеркнул Мурашко, «не для всех категорий граждан в программе госгарантий включена вакцинация от пневмококка, однако рекомендовать ее необходимо каждому».

«В конечном итоге нужно понимать, что если есть подъем заболеваемости, то давайте просто сами себя защищать, ничего стыдного [нет в том, чтобы] надеть маску, ничего стыдного — отказаться от больших мероприятий», — резюмировал министр.

До этого заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по островному региону Галина Ковтонюк сообщила, что на территории Сахалинской области зарегистрирована высокая и ранняя заболеваемость гриппом.

Ранее врачи предупредили россиян о двух предстоящих волнах заболеваемости вирусными инфекциями.