Суд оштрафовал журналиста Бабченко* за отсутствие плашки иноагента

Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 35 тысяч рублей журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иностранным агентом) из-за неуказания им своего статуса в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд назначил Бабченко наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

В апреле 2023 года министерство юстиции России добавило оппозиционного журналиста Бабченко в список иноагентов за сбор средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В январе министерство внутренних дел РФ объявило журналиста в розыск.

В 2017 году Бабченко уехал из России из-за уверенности в том, что против него готовится уголовное дело. С 2017 по 2019 год он жил в Киеве. В настоящее время журналист проживает в Эстонии.

В июле 2020 года Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла Бабченко в список террористов и экстремистов.

В июле 2023 года сотрудники полиции в Эстонии задержали мужчину, который забросал яйцами здание посольства России в Таллине. Им оказался журналист Бабченко.

Ранее в СБУ заявили, что не заводили дело на Бабченко.