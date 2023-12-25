Ряд европейцев лишили льгот при оформлении российских виз

Президент России Владимир Путин одобрил закон об отмене визовых льгот для для ряда европейских граждан. Текст документа опубликовали на официальном портале правовой информации.

Речь в законе идет о гражданах Евросоюза в целом, а также Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Согласно документу, теперь визовый сбор придется платить категориям граждан, ранее от него освобожденным: близким родственникам граждан РФ, учащимся школ и вузов, приезжающим учиться, ученым, спортсменам, деятелям культуры, а также дальнобойщикам, бизнесменам и тем, кто хочет посетить Россию для посещения захоронений.

Кроме того, изменится и размер визового сбора, который раньше составлял €35. Теперь европейцам придется выплачивать сумму от $50 до $300, в зависимости от срочности и кратности оформляемой визы.

В ноябре в МИД РФ рассказали, что в 2023 году российскую визу получат до около 100 тыс. граждан Евросоюза.

Ранее стало известно, сколько иностранцев подали заявки на российские «золотые визы».