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Ряд европейцев лишили льгот при оформлении российских виз

Путин подписал закон, отменяющий визовые льготы для ряда европейцев

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Matt Dunham/AP

Президент России Владимир Путин одобрил закон об отмене визовых льгот для для ряда европейских граждан. Текст документа опубликовали на официальном портале правовой информации.

Речь в законе идет о гражданах Евросоюза в целом, а также Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Согласно документу, теперь визовый сбор придется платить категориям граждан, ранее от него освобожденным: близким родственникам граждан РФ, учащимся школ и вузов, приезжающим учиться, ученым, спортсменам, деятелям культуры, а также дальнобойщикам, бизнесменам и тем, кто хочет посетить Россию для посещения захоронений.

Кроме того, изменится и размер визового сбора, который раньше составлял €35. Теперь европейцам придется выплачивать сумму от $50 до $300, в зависимости от срочности и кратности оформляемой визы.

В ноябре в МИД РФ рассказали, что в 2023 году российскую визу получат до около 100 тыс. граждан Евросоюза.

Ранее стало известно, сколько иностранцев подали заявки на российские «золотые визы».

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