Полицейские помогли добраться до дома 93-летней женщине, оказавшейся посреди проезжей части

В Чувашии сотрудники ГИБДД помогли пожилой дезориентированной женщине, оказавшейся посередине проезжей части вдалеке от дома. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской полиции.

Вечером 22 декабря экипаж ДПС заметил на дороге в Чебоксарском округе пожилую женщину. Она стояла прямо на проезжей части и в любой момент могла оказаться под колесами машин.

Тогда инспекторы остановились и усадили пенсионерку в свой служебный автомобиль. Как рассказали полицейские, 93-летняя женщина с большим трудом смогла назвать личные данные. После чего сотрудники МВД установили ее домашний адрес и отвезли обратно в Чебоксары.

Родственники пострадавшей поблагодарили инспекторов за неравнодушие и рассказали, что женщина страдает потерей памяти. К тому времени близкие пенсионерки уже собирались обратиться в полицию, заметив ее долгое отсутствие.

Ранее в Москве курьер помог пенсионеру, который не мог добраться до дома из-за снегопада.