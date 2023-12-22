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Жительницу Кемерово облили едкой жидкостью возле ее дома

«КП»: неизвестный облил едкой жидкостью жительницу Кемерово возле ее дома

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Shutterstock

Жительницу Кемерово Ольгу Караваеву облили едкой жидкостью возле дома, сообщает kp.ru.

Женщина привезла ребенка домой со школы на автомобиле, уточнили в издании. Когда они вышли из машины, к ней подбежал неизвестный мужчина.

«Я повернулась, почувствовала удар и полетела на асфальт. В этот момент на меня выплеснули какую-то химическую жидкость. Все лицо начало гореть и чесаться. Я не могла открыть глаза. Я поняла, что меня грабят, и дернула сумку на себя. А нападавший молча убежал», — рассказала она.

По ее словам, она не знает, кто мог напасть на нее. В травмпункте установили, что у жительницы Кемерово, помимо синяков на подбородке, химический ожог первой степени лица и шеи. Она написала заявление в полицию. Полицейские установили, что за сибирячкой следили несколько дней.

«Тяжесть вреда здоровью также до сих пор не установили. Как мне объяснил участковый, не хватило справок из травмпункта, поэтому сначала вынесли отказ в возбуждении дела, а после моей жалобы в прокуратуру снова начали проверку», — рассказала Караваева.

Она также обратилась за помощью к адвокату.

18 декабря жительница Кемерово рассказала, что ее девятилетнего сына пытался увести неизвестный, схватив его за рюкзак. По ее словам, мальчик зашел в подъезд, и за ним проследовал мужчина, который вел себя странно. Женщина отслеживала передвижение сына с помощью приложения и заподозрила неладное, когда мальчик уже был в подъезде.

Ранее сообщалось, что в Кемерово мужчина поругался с супругой и скинул с третьего этажа вместе с вещами собаку.

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