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Россиянам рассказали об опасности елочных украшений

Эксперт Кузнецова рассказала о возможной опасности елочных украшений для детей

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Depositphotos

Директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала, что осыпавшиеся блестки от новогодних украшений и еловые иголки становятся дополнительным мусором в квартире и могут представлять опасность для детей и животных. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, от обсыпного декора, например, елочных игрушек, мишуры, остаются самые заметные последствия.

Эксперт подчеркнула, что это связано с качеством таких изделий. Это могут быть некачественные искусственные ели, венки на дверь, которые также с течением времени крошатся.

Кузнецова подчеркнула, что последствия от осыпающихся мелких деталей наиболее опасны для маленьких детей или домашних животных. Они могут пораниться или проглотить детали.

До этого стало известно, что в России на 11,5% выросли цены на искусственные елки, их стоимость в среднем составила 4,45 тысячи рублей.

Если в прошлом году средний чек одной покупки искусственной елки составлял 3 991 рубль, в этом он повысился до 4 450 рублей.

Ранее в Госдуме рассказали, как легально срубить елку в лесу.

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