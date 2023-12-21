Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ХМАО экс-депутат избежал наказания за драку в кабинете мэра

В ХМАО экс-депутат Арсаев избежал наказания за драку в кабинете мэра

close
100%
Shutterstock

Бывший депутат думы Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе Лечи Арсаев избежал уголовного наказания за драку в кабинете мэра Олега Дейнеки в 2021 году. Об этом пишет URA.RU.

Арсаева обвиняли в нанесении трех ударов кулаком по голове общественнице Анаит Анисян после того как она отказалась подписывать акт выполненных фирмой депутата работ по капремонту, пока он не устранит нарушения.

По данным портала, суд сослался на истечение срока давности, несмотря на то что Анисян подала заявление вовремя. Рассмотрение дела затянулось на два года.

15 декабря сообщалось, что устроивший драку на Миллионной улице в Санкт-Петербурге помощник сенатора после задержания угрожал сотрудникам полиции связями с президентом России Владимиром Путиным. Четверо мужчин подрались на улице. Полиция помирила их в дежурной части, однако помощника сенатора в российском регионе оказалось трудно успокоить.

Ранее российский чиновник перенес общественную детскую площадку к себе во двор.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами