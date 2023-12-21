В ХМАО экс-депутат избежал наказания за драку в кабинете мэра

Бывший депутат думы Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе Лечи Арсаев избежал уголовного наказания за драку в кабинете мэра Олега Дейнеки в 2021 году. Об этом пишет URA.RU.

Арсаева обвиняли в нанесении трех ударов кулаком по голове общественнице Анаит Анисян после того как она отказалась подписывать акт выполненных фирмой депутата работ по капремонту, пока он не устранит нарушения.

По данным портала, суд сослался на истечение срока давности, несмотря на то что Анисян подала заявление вовремя. Рассмотрение дела затянулось на два года.

15 декабря сообщалось, что устроивший драку на Миллионной улице в Санкт-Петербурге помощник сенатора после задержания угрожал сотрудникам полиции связями с президентом России Владимиром Путиным. Четверо мужчин подрались на улице. Полиция помирила их в дежурной части, однако помощника сенатора в российском регионе оказалось трудно успокоить.

Ранее российский чиновник перенес общественную детскую площадку к себе во двор.