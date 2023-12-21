Неизвестные затащили российского подростка в машину и угрожали ему насилием

В Новосибирске неизвестные похитили 16-летнего студента колледжа СибУПК и угрожали ему насилием. Об этом сообщает издание Ngs.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, 18 декабря неизвестные затащили юношу в машину на улице Ленина, угрожали ему насилием и потребовали 250 тыс. рублей. Далее молодого человека повезли в другой район, где его заставили снять указанную сумму с карты в банкомате, после чего подростка отпустили.

Злоумышленников ищут. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «похищение» и «вымогательство».

Ранее неизвестный напал на школьницу у детского сада в Петрозаводске.