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Путин заявил, что хочет сам проехать по дороге М-12 «Восток»

Путин выразил надежду, что сам проедется по дороге М-12 «Восток»

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что надеется сам проехать по новой автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани. Об этом сообщает ТАСС.

«Очень надеюсь, что мне тоже удастся когда-нибудь проехать по этой дороге, потому что это особые ощущения», — заявил президент РФ.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе церемонии открытия автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани заявил, что в стране достигнуты рекордные показатели по строительству и реконструкции дорог в 2023 году. По его словам, в новых российских регионах уже уложено свыше 188 миллионов квадратных метров асфальтобетона, что является рекордными объемами для России.

До этого сообщалось, что Путин в четверг, 21 декабря, откроет участок трассы М-12 до Казани по высокоскоростной связи (ВКС). Работы по продлению в основном сведутся к реконструкции дорожного полотна, работы планируется завершить в 2024 году. Также после переименования М-12 названия «Восток» лишится автодорога от Хабаровска до Находки. В настоящее время протяженность трассы М-12 составляет 811 км, 415 км из них — платные участки.

Также Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной дороге М-12 на отрезке от Москвы до Казани. Поводом для комментария Владимира Путина стал вопрос жителя Москвы.

Ранее сообщалось, что в России вынесли 1,05 млн штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам.

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