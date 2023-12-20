Политолог назвал органы госбезопасности надежной опорой России

В России органы безопасности всегда выступали опорой государственности, заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Дмитрий Егорченков.

«Как и в другие исторические периоды, которые проходила наша страна, органы безопасности всегда выступали опорой государственности, будь то монархия или власть советов. Возрождением после Октябрьской революции этой опоры, возведением новой системы, которую во многом унаследовала Россия как правопреемница СССР, мы во многом обязаны Феликсу Дзержинскому и сподвижников, которые стояли у истоков молодого советского государства», — сказал он.

По словам Егорченкова, Россия вынуждена участвовать в развернутой информационной войне.

«Один из важнейших фронтов развернутой Западом войны – информационный. Эффективность работы на этом фронте касается и своевременного получения контрразведывательной информации для действий на ТВД, и повышения уровня защищенности информационного и цифрового пространства России, выявления и пресечения попыток диверсий на территории страны», — отметил политолог.

Егорченков добавил, что Запад постоянно пытается дестабилизировать Россию.

«Помимо прямой вражеской активности украинских ДРГ, давние попытки предпринимались и западными спецслужбами. Эти действия прежде всего могут быть направлены на создание резонансных инфоповодов и провокаций, которые Запад намерен направить на дестабилизацию России через дестабилизацию предстоящей избирательной кампании», — отметил Егорченков.

Политолог согласился со словами президента России Владимира Путина о необходимости «заслона» против западных спецслужб на территории России.

««Заслон» росту активности западных спецслужб на территории России, о котором говорил президент, необходимо поставить не только для тактических целей защиты электорального процесса, права выбора россиян, но и стратегически – для предотвращения влияния на детей, на нашу повседневность, для предотвращения тех сценариев будущего, которое выбираем не мы, а кто-то программирует его для нас», — сказал политолог.

Егорченков подчеркнул, что «именно этим обусловлен и широкий спектр направлений, в которых работают сотрудники органов госбезопасности, и высокий запрос всего общества на их качественную и ответственную службу».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.