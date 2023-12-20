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Опубликована шифровка 1941 года в Москву о грядущей войне

Опубликована одна из последних шифровок спецслужб СССР о планах атаки Германии

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Анатолий Гаранин/РИА «Новости»

Президентская библиотека опубликовала одну из последних шифровок спецслужб СССР о готовящемся нападении гитлеровской Германии. Текст шифровки, поступившей в Москву из Ленинграда, опубликован на сайте библиотеки.

Согласно тексту шифровки, руководство советских спецслужб получило одно из последний предупреждений о том, что гитлеровская Германия готовится напасть на СССР, вечером 21 июня 1941 года. Шифровка поступила в Москву из Ленинграда.

В телеграмме начальник Управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР по Ленинградской области Павел Куприн сообщал главе НКГБ Всеволоду Меркулову, что немецкая фирма СФГ отзывает всех своих специалистов из Ленинграда. Также в телеграмме сообщалось о начале военных действий в ближайшие дни.

«20 июня утром германским консульством получена переданная министерством иностранных дел Германии от фирмы СФГ телеграмма, (в) которой предлагается 8 германских специалистов, вызванных из Ленинграда (в) Германию, направить самолетом (с) таким расчетом, чтобы они до утра 22 июня проследовали (через) границу, так как (в) противном случае будет поздно», — говорится в документе.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что участники СВО продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее в Ярославле арестовали мужчину, включившего на вокзале речь Гитлера.

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