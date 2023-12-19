Назван ТОП-5 направлений для одиночных поездок в новогодние каникулы

Эксперты Яндекс Путешествий назвали ТОП-5 направлений для одиночных поездок в январские каникулы 2024 года.

Из Москвы в Санкт-Петербург можно прилететь на самолете за 1,5 часа. Стоимость перелета в две стороны 29 декабря — 7 января на одного начинается от 11 тысяч рублей. Стоимость поездки на ночном поезде в среднем составляет 12 тыс. руб. Средняя стоимость поездки на Сапсане туда-обратно на те же даты — около 60 тыс. руб.

Добраться из Москвы в столицу Черногории Подгорицу можно с пересадкой в Стамбуле, средняя цена билета (29 декабря — 7 января) в обе стороны с багажом обойдется в 80 тыс. руб. В Подгорице можно сделать подарок самому себе — деревянную картину, традиционную шапку капу или негушский сыр.

Чтобы добраться до столицы Чили Сантьяго из Москвы нужно сделать не менее двух пересадок, например, в Дохе, Стамбуле, Сан-Паулу или Буэнос-Айресе. Путешественнику с багажом авиаперелет в Сантьяго будет стоить около 270 тыс. руб. Из столицы путешественники нередко выбираются на курорт Икике, где средняя температура в декабре-январе около 25°C, и на остров Пасхи с его каменными статуями.

Перелет Москва — Южно-Сахалинск — Москва для одного пассажира с багажом 29 декабря — 7 января обойдется примерно в 90 тысяч рублей. Веселый вариант времяпрепровождения на Сахалине — катание на собачьих упряжках.

Чэнду, город в юго-западной части Китая, славится пандами. Здесь находится их крупнейший питомник Заповедник больших панд. В городе также можно увидеть панд в виде игрушек, наклеек, рекламы и арт-объектов на улицах. Между Москвой и Чэнду есть регулярное авиасообщение. За прямой перелет в обе стороны 29 декабря — 7 января нужно будет отдать около 87 тысяч.

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