Неизвестные обстреляли израильскую машину на Западном берегу реки Иордан

Неизвестные обстреляли израильский автомобиль на Западном берегу реки Иордан (регион считается частью непризнанного государства Палестина). Об этом сообщил телеканал Kan.

Отмечается, что в машине находились 27-летняя женщина, мужчина и маленький ребенок. Женщина получила ранения, остальные не пострадали. Инцидент произошел недалеко от израильского поселения Атерет.

Пострадавшую госпитализировали.

Нападавшие с места преступления скрылись. По данным Kan, злоумышленники могли уехать на своей машине в сторону Рамаллы. В настоящее время израильские силовики перекрыли дороги в районе места происшествия и ведут поиски преступников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвату более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.