Путин объяснил, для чего был создан новый учебник истории

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года объяснил появление нового учебника истории тем, что до этого существовали десятки учебных пособий, в том числе с историческими искажениями.

Глава государства сказал, что учебники истории должны быть правдивыми, а не обслуживать интересы других стран. При этом президент подчеркнул, что считает нормальным наличие критики в адрес нового единого учебника по истории.

Также Путин отметил, что в старых учебниках не хватало информации о Сталинградской битве.

«Во многих учебниках там все что угодно было: в том числе, активно описывалось значение открытия Второго фронта, только почти ничего не говорилось о значении битвы под Сталинградом», – подчеркнул Путин.

До этого научный руководитель российского военно-исторического общества Михаил Мягков назвал полезной критику нового учебника истории.

В свою очередь в Совете Федерации назвали учебник истории проработанным.

Ранее Мединский ответил на критику о пропаганде в учебнике истории.