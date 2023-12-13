Суд изъял российский холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины

Суд в закрытом режиме удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ, которая потребовала передать Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежавший украинским экстремистам холдинг предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как указано в материале, соответствующее решение принял Волжский городской суд Волгоградской области. Согласно постановлению инстанции, государству перешли компании сразу в нескольких российских регионах.

В частности, речь идет о заводах в Свердловской и Волгоградской областях. Кроме того, решение суда коснулось предприятий на территории Ярославской области и республики Татарстан.

По информации издания, данные компании производят изделия для создания самолетов и вертолетов. Более того, они выпускают комплектующие для бронированных военных машин.

На этом фоне заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев заявил, что все принадлежащие холдингу заводы имеют особое значение для обеспечения обороноспособности страны. Он обратил внимание на необходимость лишить лиц, выступающих против Москвы, права управлять компаниями.

Главным образом речь шла о бывшем министре транспорта и связи Украины Константине Ефименко, а также его сестре — Елизавете Ефименко. Они публично критиковали проведение специальной военной операции (СВО) и активно помогали украинским войскам.

Согласно информации газеты, суд признал брата с сестрой экстремистами. Это произошло во время того же заседания, на котором было решено передать их холдинг Росимуществу.

Ранее кабинет министров РФ распорядился передать акции энергетической компании «Крымэнерго» в собственность Крыма.