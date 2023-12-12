Россиянин поехал к другу на машине клиента автомойки, на которой работал

Житель Челябинской области угнал машину с мойки, где работал. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Клиент оставил свое средство передвижения вместе с ключами на автомойке на ночь. После этого, по версии правоохранителей, на машину обратил внимание работник. Он выпил и решил поехать на этом автомобиле к другу.

Утром владелец пришел на мойку, но средства передвижения не обнаружил и обратился в полицию. Инспекторы ГИБДД оперативно задержали 36-летнего мойщика, который сознался в произошедшем.

Машину вернули владельцу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Выяснилось, что у него не было прав. Помимо этого, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Новокузнецке мужчина украл у прохожей телефон и заснул на месте преступления.