Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин поехал к другу на машине клиента автомойки, на которой работал

В Челябинской области пьяный сотрудник автомойки угнал машину клиента

close
100%
Shutterstock

Житель Челябинской области угнал машину с мойки, где работал. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Клиент оставил свое средство передвижения вместе с ключами на автомойке на ночь. После этого, по версии правоохранителей, на машину обратил внимание работник. Он выпил и решил поехать на этом автомобиле к другу.

Утром владелец пришел на мойку, но средства передвижения не обнаружил и обратился в полицию. Инспекторы ГИБДД оперативно задержали 36-летнего мойщика, который сознался в произошедшем.

Машину вернули владельцу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Выяснилось, что у него не было прав. Помимо этого, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Новокузнецке мужчина украл у прохожей телефон и заснул на месте преступления.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами