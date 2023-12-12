Депутат объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию в 2020 году

Конституция РФ существует 30 лет и является краеугольным камнем российской политики и правовой системы, это надпартийный и надидеологический документ, заявил «Газете.Ru» заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Конституция принималась в 1993 году в крайне трудное время, с большим количеством нарушений. Тем не менее, вскоре споры утихли и разумные политические силы признали Конституцию основным документом. На тот момент она закрепила главные положения, которые касались российской государственности, прав и свобод человека», — рассказал Андрей Исаев.

При этом, как подчеркнул депутат, оставались определенные неясности.

«Например, статья 7, провозглашавшая страну социальным государством, оставалась в значительной мере пустой — не были предусмотрены элементарные социальные гарантии, в документе не нашли отражения положения о защите культурных и исторических традиций, русского языка, семейных ценностей. Все эти пробелы были исправлены в 2020 году по предложению главы государства Владимира Путина», — отметил депутат.

Внесение поправок в Конституцию Андрей Исаев считает важнейшим этапом в ее развитии.

Он отмечает, что на этот раз процедура сопровождалась голосованием обеих палат парламента и всех законодательных собраний субъектов, заключением, которое вынес Конституционный суд, а затем и общероссийским голосованием, в котором приняли участие большинство граждан страны.

«Общество дозрело до этих перемен и осознало необходимость закрепить важнейшие положения законодательно. Инициатива президента о внесении поправок в Конституцию получила широчайшую поддержку общества», --заключил Исаев.

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 12 декабря 1993 года состоялся всенародный референдум, на который пришли порядка 58,2 млн россиян. Большинством голосов конституция была принята, спустя две недели опубликована и официально вступила в силу.