Милонов о прошении убийцы Старовойтовой на УДО: «пусть с ним поступят по закону»

Просьбу Виталия Акишина, осужденного за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой, об условно-досрочном освобождении следует рассматривать по закону, не поддаваясь эмоциям. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Виталий Милонов, который в 1997-1998 годах был общественным помощником убитой.

«Я отношусь к этому человеку как к террористу. Лица, которые привлечены по статье терроризм, не приветствуются, например, в зоне СВО. Я когда общался со своими подопечными, у нас террористов не было. Конечно, верить такому человеку очень сложно. Эмоции — это одно, но все-таки мы выступаем за то, чтобы закон торжествовал. Как по закону положено, так и должно быть. Мои негативные к нему эмоции, мягко говоря, не должны каким-то образом влиять на решение. Пусть с ним поступят по закону. Его осудили по закону, его по закону нашли, вычислили, поэтому как закон скажет, так и будет», — сказал он.

Депутата Госдумы, правозащитницу и сопредседателя партии «Демократическая Россия» Галину Старовойтову застрелили в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге в ночь на 21 ноября 1998 года. Ей было 52 года.

В сентябре 2002 года следствие сообщило, что установило лиц, причастных к преступлению. Мотивом суд признал политическую деятельность Старовойтовой. К реальным срокам заключения были приговорены трое фигурантов, двое были оправданы, еще трое отпущены в связи с истечением срока давности.

В 2005 году суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима Юрия Колчина по статьям 277 и 222 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», «Незаконное хранение оружия») УК РФ. Тогда же по статьям 277, 222 и 105 («Убийство») был осужден непосредственный исполнитель убийства Виталий Акишин, который получил 23,5 года лишения свободы. Спустя 10 лет был осужден еще один человек — экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко. Он получил 17 лет колонии строгого режима за соучастие в организации убийства. Глущенко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).

11 декабря Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Виталия Акишина. В нем осужденный указывает, что действующих взысканий и замечаний от работодателя и администрации исправительного учреждения у него нет, характеризуется он положительно, участвует в благотворительной деятельности и общественной жизни (по истечении установленного срока неотбытая часть наказания была заменена ему на принудительные работы).

Ранее Милонов рассказал, чему научился у Старовойтовой.