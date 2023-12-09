Военкор Агранович назвала решение Путина участвовать в выборах возможностью иметь будущее

Глобальный мир уважает Владимира Путина и скрывает это за паническим страхом. Об этом на первом организационном совещании инициативной группы по поддержке выдвижения действующего главы России Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ заявил сенатор Совфеда Александр Карелин.

Он отметил, что в ходе предвыборной кампании нужно объяснять людям, что каждый, кто не пришел на выборы и не поучаствовал в жизни государства, является потенциальным клиентом тех, кто финансирует войну против России.

«Мы с вами объединяем свою репутацию с репутацией Путина. Вижу для каждого из нас задачу в том, чтобы поддерживая эмоциональное состояние общества, дать возможность каждому из наших сограждан не остаться в стороне, поучаствовать в кампании», — сказал Карелин.

Как подчеркнул председатель «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) Антон Демидов, авторитет лидера России среди молодежи незыблем. По его словам, МГЕР полностью включится в избирательную кампанию.

«Мы сделаем все для того, чтобы выборы прошли честно и легитимно. И, если потребуется, мы отстоим результаты», — сказал он.

Военкор Екатерина Агранович назвала решение Путина участвовать в выборах возможностью иметь будущее. По ее словам, сейчас Россия является страной, в которой можно достичь всего, чего хочешь.

Сопредседатель Центрального штаба «Народного фронта», руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева заявила, что только с Путиным возможно продолжить последовательный путь развития. Она подчеркнула, что при нем укрепляется экономика, строятся школы, а также оказывается колоссальная поддержка науке.

«Благодаря политике, которую проводит Путин, мы даем всем гражданам посыл: человек, забота о человеке, самореализация – остаются в центре внимания государства. Каждый школьник, каждый человек, понимает, что президент лично занимается вопросами самореализации. Вопросами развития, применения отечественных технологий, чтобы как можно больше талантливых людей могли себя найти как можно раньше и служить интересам общества», — сказала Шмелева.

Ранее сообщалось, что в Центральном исполкоме «Народного фронта» состоялось совещание инициативной группы по поддержке выдвижения Путина на выборы президента РФ.