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В Москве прошло совещание инициативной группы по поддержке выдвижения Путина на выборы

В «Народном фронте» обсудили кампанию поддержки выдвижения Путина на выборы

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В Центральном исполкоме «Народного фронта» прошло организационное совещание инициативной группы по поддержке выдвижения действующего главы РФ Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ, сообщает пресс-служба движения.

В рамках мероприятия было решено провести собрание инициативной группы, которая поддержит выдвижение Путина кандидатом на выборах президента РФ, 16 декабря в концертном зале «Зарядье».

Отмечается, что председатель народного совета Донецкой народной республики Артем Жога с предложением провести организационное совещание инициативной группы обратился к секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку и руководителю исполкома «Народного фронта» Михаилу Кузнецову. Они начали сбор представителей волонтерских, общественных, политических организаций, а также спорта, науки, образования, здравоохранения и культуры.

По словам Кузнецова, решение Путина пойти на выборы – это событие не только российского, но мирового масштаба. «За каждым из нас стоят большие, важные для страны сообщества, которые могут войти в группу по выдвижению президента и принять участие в избирательной кампании Путина», — заявил он.

Как отметил Турчак, «Единая Россия» вместе с «Народным фронтом» примет участие в сборе подписей, а также возьмет на себя организационные процедуры, связанные с выдвижением своего кандидата.

«Эти выборы имеют судьбоносное значение для нашей страны. Победа Владимира Путина на них – это обязательное условие Победы России. И мы сделаем все для того, чтобы ее одержать. Обеспечим максимальную поддержку нашему Президенту, максимальную открытость и легитимность кампании», — сказал он.

Сопредседатель Центрального штаба «Народного фронта», руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева отметила, что каждый из собравших понимает, что только с Путиным можно продолжить путь развития, несмотря на все преграды.

«Мы видим, как укрепляется экономика, несмотря на систематическое вредительство извне. Мы видим, что мы строим и развиваем суверенную систему образования. Оказывается, колоссальная поддержка и науке, и развитию передовых технологий», – отметила она.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил, что он будет баллотироваться на пост президента России. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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