Адвокатам Навального* продлили арест

Адвокатам Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину, продлили арест по делу об участии в экстремистском сообществе. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы, передает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия, продлить меру пресечения на три месяца, то есть до 13 марта 2024 года», — приводит агентство постановление суда.

Ранее Росфинмониторинг внес трех адвокатов Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), фигурирующих в уголовном деле об экстремистском сообществе, в перечень террористов и экстремистов.

Согласно информации Росфинмониторинга, в перечень террористов и экстремистов были включены Сергунин Игорь Сергеевич 1978 года рождения, Кобзев Вадим Дмитриевич 1983 года рождения и Липцер Алексей Евгеньевич 1986 года рождения.

До этого сообщалось, что адвокат Навального Александр Федулов уехал из России в Турцию после возбуждения уголовного дела. Как передавало агентство РИА Новости, мужчина выключил телефон и не пришел на запланированное заседание суда. Позже выяснилось, что он улетел из аэропорта Домодедово в Стамбул.

Ранее апелляционный суд оставил в силе приговор Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом).