Адвокату Навального* продлили меру пресечения

Басманный районный суд города Москвы продлил до 13 марта меру пресечения адвокату Игорю Сергунину, которого обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

В публикации отмечается, что Сергунин обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (участие в экстремистском сообществе).

До этого Росфинмониторинг внес трех адвокатов Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), фигурирующих в уголовном деле об экстремистском сообществе, в перечень террористов и экстремистов.

Согласно информации Росфинмониторинга, в перечень террористов и экстремистов были включены Сергунин Игорь Сергеевич 1978 года рождения, Кобзев Вадим Дмитриевич 1983 года рождения и Липцер Алексей Евгеньевич 1986 года рождения.

До этого сообщалось, что адвокат Навального Александр Федулов уехал из России в Турцию после возбуждения уголовного дела. Как передавало агентство РИА Новости, мужчина выключил телефон и не пришел на запланированное заседание суда. Позже выяснилось, что он улетел из аэропорта Домодедово в Стамбул.

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