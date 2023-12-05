Фадеев предложил помощь в организации амнистии ряда заключенных женщин

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что примет участие в проработке вопроса амнистии ряда женщин, находящихся в местах лишения свободы. Об этом он заявил ТАСС.

«Очень хорошо, что Дума отреагировала так быстро. Будем сейчас готовить, детали важны. Я буду в этом участвовать», — заявил Фадеев.

Президент России Владимир Путин на заседании СПЧ заявил о необходимости принять решения по амнистии женщин, которые отбывают тюремный срок за ненасильственные преступления.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга с журналистами, что предложение об амнистии некоторых категорий женщин-заключенных сейчас внимательно рассматривается законодателями.

Ранее Путин назвал недопустимым, когда люди сидят годами под следствием.