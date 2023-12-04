Обстрел ЦАХАЛ привел к ранению двух врачей и пациента в Газе

Обстрел Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) привел к ранению двух врачей и пациента в Газе. Об этом сообщает Красный Полумесяц Палестины в публикации на своей странице в социальной сети X.

Сообщается, что врачи пострадали при обстреле Фалуджи на севере сектора Газа.

До этого в ЦАХАЛ рассказали о тысячах авиаударов по Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и тысячи вооруженных сторонников движения проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только 21 октября, причем их объем называют недостаточным.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.