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Для прямой линии с Путиным впервые примет вопросы колл-центр «Народного фронта»

«360»: «Народный фронт» впервые откроет колл-центр к прямой линии с Путиным

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Reuters

В этом году «Народный фронт» впервые откроет колл-центр, в котором примет вопросы граждан для прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Сегодня в преддверии начала приема обращений – их начнут собирать завтра, 1 декабря – здесь проводят пресс-конференцию, сообщает телеканал «360» с места событий.

Самые актуальные вопросы из поступивших будет отбирать редакторская группа, далее из них президент сам выберет, на какие ответит, рассказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

По его словам, группа также готова к фейкам и сформировала для борьбы с ними «боевую группу из представителей всех регионов». Специалисты будут выявлять фейковые вопросы и оперативно их верифицировать.

Напомним, 14 декабря большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным пройдут в объединенном формате. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что мероприятие не будет заранее ограничено по времени.

Ранее Песков заявил, что задать Путину вопрос на прямой линии сможет даже украинский лидер Владимир Зеленский.

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