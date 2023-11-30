Редакция сбора вопросов на прямую линию собрала «боевую группу» для борьбы с фейками

Редакция сбора вопросов для прямой линии с президентом Владимиром Путиным собрала «боевую группу», для борьбы с фейками и вмешательством оппонентов. Об этом РИА Новости сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

По его словам, противник будет пытаться бороться с Россией во время прямой линии, но вмешаться в процесс ему не позволят. Группу сформировали из представителей всех регионов.

«Когда им будут поступать вопросы, которые не имеют никакого отношения к происходящему, а будут имитировать что-то, или сеять панику, или создавать ощущение, что где-то что-то случилось, чего не случилось — мы быстро через наши региональные отделения сможем это верифицировать», — объяснил он.

До этого Кузнецов рассказывал, что Владимир Путин будет сам выбирать вопросы для «Прямой линии». Объединенная редакторская группа будет отбирать наиболее актуальные вопросы и предлагать их Путину на согласование. Дальше уже Владимир Путин будет выбирать, на что из предложенного отвечать.

Путин 14 декабря подведет итоги года. Пресс-конференция и прямая линия пройдут в объединенном формате.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».